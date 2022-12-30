الحارس "المثير للجدل" يعود إلى تدريبات أستون فيلا

عاد حارس المرمى إيميليانو مارتينيز إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة عقب مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي تبعها احتفالات مثيرة للجدل.

وكان مارتينيز بطل ركلات الترجيح للمنتخب الأرجنتيني، حيث ساهم بقوة في الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، بعدما تصدى لركلة جزاء من كينغسلي كومان، كما حصل على جائزة القفاز الذهبي.

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ولكن، بالنسبة للعديد من النقاد، فإن الاحتفالات التالية للحارس تخطت حدود القبول.

ودعا حارس مرمى أرسنال السابق للوقوف "دقيقة حداد" على مبابي في غرفة خلع الملابس عقب فوز الأرجنتين، وشوهد وهو يحمل دمية غريبة وعليها وجه مهاجم المنتخب الفرنسي خلال الاحتفالات في بلاده وفور وصوله إلى أستون فيلا يوم الجمعة ربما يشرح مارتينيز ما حدث لمسؤولي النادي.

ووعد أوناي إيمري، مدرب الفريق، الأسبوع الماضي بالتحدث مع اللاعب عن سلوكه في الاحتفال وقال: عندما تكون لديك عواطف، في بعض الأحيان يكون من الصعب التحكم بها. سأتحدث معه الأسبوع المقبل بشأن الاحتفالات.

وكتب نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لنظيره الأرجنتيني ليشكو الإساءة التي وجهت لمبابي، الذي وصف تصرفات مارتينيز بأنها "تافهة".

ويلتقي أستون فيلا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد حيث خسر 1 - 3 أمام ليفربول في أول مباراة بعد استئناف منافسات الدوري بعد نهاية عطلة كأس العالم.