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بيليه
من وصول بيليه إلى الكويت ذلك العام

1973.. عندما شاهد الخليجيون بيليه على الطبيعة لأول مرة

العربية.نت
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شاهد الخليجيون بيليه للمرة الأولى على الطبيعة بعد 3 أعوام من فوزه بكأس العالم للمرة الثالثة في المكسيك عام 1970 في زيارة شهيرة للمنطقة العربية تحفظها ذاكرة المعاصرين.

ففي فبراير من ذلك العام حضر نادي سانتوس العريق إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى، وبالطبع كان "الملك" برقمه الشهير 10 يتقدم البعثة، ولعب مع فريق القادسية الكويتي في مباراة يذكر فيها تألق الحارس عبدالحميد الشطي الذي تصدى لمحاولات بيليه في تلك المباراة، لكن أفلتت منه كرة استغلها اللاعب المتوج بـ3 كؤوس عالم ليسجل هدف سانتوس الأول، إلا أن النجم الكويتي الشهير جاسم يعقوب عادل النتيجة بعد ذلك بدقائق.

ولعب سانتوس كذلك في تلك الفترة مع المنتخب السعودي للشباب في ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وكان حينها أحمد عيد حارس المرمى، اللاعب الوحيد الذي ضمته التشكيلة السعودية من المنتخب الأول، وشهدت تلك المواجهة تسجيل بيليه الهدف الثاني في لقاء انتهى 3-0.

وتلقى بيليه بطاقة صفراء شهيرة في المباراة التي جمعت سانتوس في ذات الجولة أمام منتخب البحرين، إذ يذكر الحكم الدولي البحريني السابق إبراهيم الدوي أن "الملك" كان كثير الاعتراض على قرارات الحكم ما دفع الأخير إلى رفع البطاقة الصفراء في وجه النجم البرازيلي خلال المباراة التي انتهت 7-1 لمصلحة سانتوس.

ولعب سانتوس بقيادة بيليه مع الأهلي القطري في الدوحة وفاز 4-0، وبأربعة أهداف دون رد على النصر الإماراتي في دبي خلال تلك الجولة، قبل التوجه إلى القاهرة لملاقاة الأهلي، وحينها فاز البرازيليون 5-0، وبعدها السودان عندما واجه الهلال وفاز عليه بهدف دون رد.

وكانت زيارة بيليه الأولى للمنطقة العربية قد جاءت عام 1965 عندما زار الجزائر مع منتخب البرازيل لملاقاة أصحاب الأرض في مباراة ودية

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