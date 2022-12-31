أرسنال يكتسح برايتون ويبتعد بالصدارة

أنهى أرسنال عام 2022 بأفضل صورة ممكنة، حيث تغلب على مضيفه برايتون 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليوسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى سبع نقاط.

وسجل أهداف أرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة الثانية، ومارتن أوديغارد في الدقيقة 39، وإدوارد نيكيتاه في الدقيقة 47، وجابرييل مارتينيلي في الدقيقة 71 ، فيما سجل هدفي برايتون كاورو ميتوما في الدقيقة 65 وإيفان فيرغسون في الدقيقة 77.

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ورفع أرسنال رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط كاملة أمام مانشستر سيتي، حامل اللقب، في المقابل توقف رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وأصبح هذا الفوز هو الخامس على التوالي لأرسنال والرابع عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.

في المقابل باتت هذه الخسارة هي السادسة لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.