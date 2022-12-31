إيفرتون يوقف مانشستر سيتي.. ونيوكاسل يتعادل مع ليدز

تعادل فريق مانشستر سيتي مع ضيفه إيفرتون 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1 - صفر، وكريستال بالاس على بورنموث 2 - صفر وفولهام على ساوثهامبتون 2 - 1 وتعادل نيوكاسل مع ليدز يونايتد سلبيا.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 24 وتعادل إيفرتون بهدف سجله ديماراي جراي في الدقيقة 64.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.
وفاز كريستال بالاس على بورنموث بهدفين نظيفين سجلهما جوردان أيو وإيبيريشي إيز في الدقيقتين 19 و39.
ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفاز فولهام على ساوثهامبتون 2 - 1. وتقدم فولهام بهدف سجله جيمس وارد براوس، لاعب ساوثهامبتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32 ، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 56، إلا أن جواو بالينيا سجل هدف الفوز لفولهام في الدقيقة 89.
ورفع فولهام رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز العشرين الأخير.
وتعادل نيوكاسل مع ليدز يونايتد سلبيا
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، كما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.
-
نيوكاسل يسحق ليستر ويقفز إلى المركز الثانيحصل المهاجم غويلينتون على ركلة جزاء وأحرز هدفا في الشوط الأول ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 3-صفر على مضيفه ليستر سيتي والتقدم إلى المركز الثاني في ... رياضة عالمية
-
تأهل نيوكاسل وليستر إلى ربع نهائي كأس الرابطةتغلب ليستر سيتي على مضيفه ميلتون كينز دونز 3 - صفر وفاز نيوكاسل على ضيفه بورنموث 1 - صفريوم الثلاثاء ليبلغا دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة ... رياضة عالمية
-
نيوكاسل يهزم الهلال ويتوج بكأس موسم الدرعيةتوج فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بلقب كأس موسم الدرعية، بعد فوزه على فريق الهلال السعودي بخماسية نظيفة في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل ... رياضة سعودية