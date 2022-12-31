بالأرقام.. رونالدو قفز بالأندية اقتصادياً.. ما الذي ينتظر النصر؟

خطف نادي النصر السعودي الأنظار بعد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الجمعة، في صفقة وصفت بالتاريخية، للإمكانات الرياضية والاقتصادية التي يتمتع بها اللاعب البالغ من العمر "37 عاما".

وبحسب التقارير الإعلامية، كسب النصر أفضل رياضي من الناحية التسويقية في 2022، إضافة إلى أنه حاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، وأول شخص في العالم يصل إلى 500 مليون متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي في مايو الماضي.

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وكشفت مجلة "فوربس" الشهيرة أن الدولي البرتغالي أصبح أول رياضي في لعبة جماعية يتخطى المليار دولار من أرباحه خلال مسيرته المهنية، بالإضافة إلى أنه يتمتع بعقد مدى الحياة مع شركة "نايكي"، مما جعله يحقق قفزات اقتصادية للأندية التي ارتدى قمصانها بعد سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

مانشستر يونايتد

في اليوم الذي أكدت فيه الأخبار عودة رونالدو إلى النادي الإنجليزي، ارتفع سهم مانشستر يونايتد بنسبة 8%، وزادت القيمة السوقية بمقدار 212 مليون جنيه إسترليني، علاوة على ذلك شهدت شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي نموا إيجابيا بنسبة 2.43% في غضون 7 أيام من انضمامه، وذلك وفقا لتقرير معهد الأعمال الرياضية.

ويدعم رونالدو مجموعة من العلامات التجارية بصفة شخصية من الناحية التسويقية، وهو ما جعله يكسب 44 مليون دولار في 2020.

كانت عائدات رعاية مانشستر يونايتد ثابتة على مدى السنوات الأربع الماضية قبل وصول رونالدو، ثم تمكن من الحصول على 23 شريكا عالميا، و13 شريكا ماليا، و9 شركاء إعلاميين وثلاثة شركاء إقليميين.

وشهدت مبيعات قمصان النادي الإنجليزي زيادة إلى مستوى قياسي، لكن شركة "أديداس" هي التي حققت الفائدة، حيث تحصل الشركة الألمانية على مبالغ إعادة إنتاج القمصان، نظير حصول مانشستر يونايتد على أكبر صفقة في كرة القدم.

وفي الأيام الأولى لعودة رونالدو، توقعت وسائل الإعلام حصول النادي على 30 مليون جنيه إسترليني من العمليات التجارية في العامين المقبلين، مقارنة بالنمو الذي شهده يوفنتوس، لاسيما وأن أسهم مانشستر يونايتد قفزت قبل أن يركل رونالدو الكرة في النادي.

يوفنتوس

في صيف 2018 وقع يوفنتوس مع رونالدو مقابل 116 مليون يورو، وهو أكبر مبلغ يدفعه ناد إيطالي على الإطلاق، مما أدى إلى منح النجم البرتغالي راتبا سنويا صافيا قدره 31 مليون يورو.

بالانتقال إلى جانب الإيرادات، نمت إيرادات الملاعب بنسبة 25% في الموسم الأول لرونالدو من 57.2 مليون يورو في موسم 2017-2018 إلى 71.5 مليون يورو في الموسم التالي، ومن ناحية البث، لم يحدث أي تحول محدد حيث تم بيع حقوق الدوري الإيطالي مرة واحدة من 2018 إلى 2021، قبل أسابيع قليلة من وصول رونالدو.

وسجلت الإيرادات التجارية أعلى معدل نمو على أساس سنوي بنسبة 30%، من 142.6 مليون يورو في 2017-2018 إلى 185.4 مليون يورو في موسم 2018-2019.

وبتقسيم الإيرادات التجارية، زادت العائدات التجارية بنسبة 58% على أساس سنوي في 2018-2019 لتصل إلى 44 مليون يورو، ثم انخفضت إلى 32 مليون يورو في 2019-2020 بسبب القيود المفروضة على المبيعات والأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا.

ويتجلى النمو التجاري للنادي الإيطالي بشكل أكثر وضوحا من خلال مقارنة قيمة القميص قبل التعاقد مع رونالدو وبعده من 40 مليون يورو إلى 101 مليون يورو"، كما وقع يوفنتوس على صفقة رعاية بقيمة 45 مليون يورو مع "جيب" مقارنة بصفقة سابقة بقيمة 17 مليون يورو، وعلى عقد توريد أطقم من أديداس بقيمة 51 مليون يورو، مقارنة باتفاقية سابقة بلغت 23 مليون يورو، كما ساهمت صفقة رونالدو في حصول يوفنتوس على عقود رعاية على ظهر القميص من شركات تصل فائدتها إلى 5 ملايين يورو سنويا.

كما حظي يوفنتوس بتحسن مثير على شبكات التواصل الاجتماعي، ففي اليوم الذي سبق التعاقد مع النجم البرتغالي، كان للنادي حوالي 50.4 مليون متابع على منصاتهم الرئيسية، بينما بعد 3 سنوات، في اليوم الذي سبق عودته إلى مانشستر يونايتد، تفاخر النادي الإيطالي بما يقارب 109 ملايين متابع.

مع الوصول التاريخي لرونالدو، توجهت إدارة يوفنتوس بكل شيء من أجل سد الفجوة مع أندية النخبة الأوروبية، في ذلك الوقت، حقق النادي 400 مليون يورو من الإيرادات التشغيلية، وهي أقل بكثير من عائدات مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة، وأظهر الموسم الأول نموا بنسبة 25% مع رونالدو، وذلك حسب " Football Benchmark".

ريال مدريد

تأثير رحيل رونالدو عن ريال مدريد صيف 2018 ألقى بظلاله على فريق العاصمة الإسبانية، وكان محسوسا منذ أول مباراة خاضها الفريق بدونه، إذ شهد ملعب سانتياغو برنابيو أقل نسبة حضور منذ 2008، بالكاد حضر 48 ألف مشجع لقاء الفريق أمام خيتافي.

كما خسر حساب النادي على تويتر مليون متابع في 24 ساعة، كما انخفضت مبيعات القمصان بشكل كبير إلى 30%.

وفي العام الأخير الذي قضاه الهداف التاريخي لريال مدريد، اعتبر رونالدو اللاعب الأعلى أجرا للسنة الرابعة على التوالي، حسب تقرير مجلة "فوربس"، كما أن مبلغ 93 مليون دولار الذي حصل عليه في 2016 جعله يحقق أفضل أرباح على مستوى رياضيي العالم.

وفي 2017، أصبح ريال مدريد صاحب أقوى علامة تجارية في كرة القدم بالعالم.

أقوى رياضي تسويقياً

صنف لاعب نادي النصر السعودي على أنه أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم لعام 2022، متقدما على أسطورة التنس سيرينا ويليامز في قائمة ضمت 50 رياضيا حسب "SportsPro".

وتواجد خلف رونالدو وسيريا ويليامز كل من لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، ونجم كرة السلة ليبرون جيمس، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك في المراكز الخمسة الأولى هذا العام.

ووضعت مجموعة "NorthStar Solutions Group" الشريكة لـ "SportsPro" القائمة استنادا على فريق متعدد التخصصات يتمتع بخبرة في الرياضة والتسويق والعلوم الاجتماعية وعلوم البيانات، وساهم مختصون في وضع المقاييس الرئيسية التي غذت نظام التسجيل لاعتماد شكل الترتيب النهائي، كما ساعدت طبقة إضافية من المستهلكين والخبراء في ضمان صحة قوية للأرقام الأساسية، وتم تصنيف الرياضيين وفقا لـ "نقاط القابلية للتسويق" وتم تتبع 700 رياضي استوفوا المعايير وتحليلهم عبر مقاييسهم الرئيسية في عام 2022.