اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سواريز خلال توقيع العقد

سواريز ينتقل إلى غريميو البرازيلي

ريو دي جانيرو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن نادي غريميو المنافس بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم يوم السبت، التعاقد مع مهاجم أوروغواي لويس سواريز في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد لعامين.

ورحل سواريز عن نادي ناسيونال، الذي ترعرع في صفوفه، في أكتوبر الماضي بعد ثلاثة أشهر سجل فيها ثمانية أهداف في 16 مباراة وفاز خلالها بالدوري.

وقبلها، حظي اللاعب البالغ عمره "35 عاما" بمسيرة ناجحة في أوروبا حيث لعب مع أياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وينضم سواريز إلى النادي البرازيلي بعد قضاء عيد الميلاد في الأرجنتين مع ليونيل ميسي.

ويستهل غريميو العام الجديد بمواجهة ساو لويز في كأس السوبر في 17 يناير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد 10 أعوام من انضمامها للاتحاد الأوروبي.. كرواتيا تعتمد اليورو رسميا بعد 10 أعوام من انضمامها للاتحاد الأوروبي.. كرواتيا تعتمد اليورو رسميا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط