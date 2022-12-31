سواريز ينتقل إلى غريميو البرازيلي

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أعلن نادي غريميو المنافس بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم يوم السبت، التعاقد مع مهاجم أوروغواي لويس سواريز في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد لعامين.
ورحل سواريز عن نادي ناسيونال، الذي ترعرع في صفوفه، في أكتوبر الماضي بعد ثلاثة أشهر سجل فيها ثمانية أهداف في 16 مباراة وفاز خلالها بالدوري.
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وقبلها، حظي اللاعب البالغ عمره "35 عاما" بمسيرة ناجحة في أوروبا حيث لعب مع أياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.
وينضم سواريز إلى النادي البرازيلي بعد قضاء عيد الميلاد في الأرجنتين مع ليونيل ميسي.
ويستهل غريميو العام الجديد بمواجهة ساو لويز في كأس السوبر في 17 يناير.
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