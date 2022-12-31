كلوب يتعاطف مع مدافع ليستر بعد تسجيله هدفين في مرماه

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه متعاطف مع مدافع ليستر سيتي فاوت فايس الذي واجه كابوسا بعدما سجل هدفين بالخطأ في مرماه ليمنح فريق أنفيلد الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.



وأخطأ قلب الدفاع البلجيكي في إبعاد الكرة ليرسلها أعلى رأس حارسه ويمنح ليفربول هدف التعادل، قبل أن يهز شباك فريقه مرة أخرى بهدف مضحك قبل نهاية الشوط الأول عندما أخطأ لتصطدم الكرة بالقائم وتسكن الشباك.



هذان الهدفان ألحقا بليستر الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري على الرغم من تقدمه على ملعب أنفيلد في الدقيقة الرابعة.



وقال كلوب: مررت بهذا مرة واحدة في مسيرتي عندما سجل لاعب هدفين في مرماه وأشعر به حقا. كان سيئ الحظ في الهدف الأول. كيف يمكن أن يكون غير محظوظ أكثر؟ ثم الثاني، إذا لعبت كرة القدم تنطلق بأقصى سرعة، تتوقع أن تدخل الكرة المرمى. هذا ما يخبرك به عقلك وعندما تصطدم بالقائم لا يمكنك الرد. بالطبع أشعر بالتعاطف، هناك مساحة لذلك ولكن كل ما أقوله الآن لن يغير من الأمر شيء. لكن اللاعب سيتخطى هذا وسيساعده مدربه بريندان رودجرز وسيكون كل شيء على ما يرام.



وظل ليستر في المركز 13 بفارق أربع نقاط فوق منطقة الهبوط بعد أن خسر المباراة العاشرة في الدوري هذا الموسم.



لكن المدرب رودجرز رفض إلقاء اللوم على فايس، قائلا إن اللاعب البالغ من العمر "24 عاما" كان بعيدا عن المباريات ولم يشارك في دقيقة واحدة في كأس العالم في قطر.



وقال رودجرز: عندما كان معنا قبل كأس العالم كان بارعا للغاية. عادة ما يتخذ القرارات الصحيحة. كان الأمر غريبا ومؤسفا مع القرار الثاني أيضا. لقد شارك في كأس العالم لكنه لم يلعب دقيقة واحدة، لذلك قد يستغرق الأمر بضع مباريات لاستعادة مستواه. لقد أظهر المستوى الذي يمكنه الوصول إليه. الليلة كانت مؤسفة له لكنني اعتقدت أنه رد ببراعة في الشوط الثاني.

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