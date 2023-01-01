الشرطة تحقق مع ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي

وضع القراءة
100% حجم الخط
كشفت تقارير صحافية، يوم الأحد، أن السلطات الإسبانية تجري تحقيقاً مع النجم البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.
وأوضحت صحيفة "ABC" أن الأحداث جرت فجر يوم الجمعة الماضي في برشلونة، حيث زعمت فتاة أن اللاعب السابق للنادي الكتالوني اعتدى عليها.
مادة اعلانية
ولفت التقرير إلى أن مسؤولي الأمن قاموا بالتحقيق مع ألفيش الذي شارك مؤخرا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، كما فتحت الشرطة الكتالونية تحقيقا بعد تلقيها البلاغ، وأجرت الفتاة فحصا طبيا في أحد مستشفيات برشلونة، ودونت إفادتها بالفعل.
ونفت بيئة اللاعب البالغ من العمر "39 عاما" بشكل قاطع أي علاقة بين اللاعب والفتاة، وذكروا أنه قضى وقتا قصيرا جدا داخل الملهي الليلي ولم يحدث شيء على الإطلاق.
اقرأ أيضاً
-
ألفيش: لا ألعب مع فريق كبير.. وتواجدي أثار الشكوكأكد المخضرم داني ألفيش مدافع البرازيل أنه اللاعب الوحيد الذي لا ينتمي إلى فريق كبير، مشيراً أن استدعاءه إلى المنتخب أثار الأسئلة حول القائمة التي ... رياضة عالمية
-
ألفيش: يجب على مبابي فهم أن ميسي ونيمار أكبر منهأوضح داني ألفيش مدافع البرازيل إن مهاجم فرنسا كيليان مبابي لم يفهم بعد أن زميليه في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار أكبر منه، وحث اللاعب البالغ من ... رياضة عالمية
-
زي روبرتو: "الثقافة القديمة" سبب مهاجمة استدعاء ألفيشكشف زي روبرتو لاعب وسط البرازيل السابق أن الانتقادات بسبب استدعاء داني ألفيش لقائمة كأس العالم تأتي بسبب الثقافة القديمة بالهجوم على المخضرمين الذين ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية