بيكنباور لن يحضر جنازة بيليه

قال أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور إن صحته لا تسمح له بحضور جنازة البرازيلي بيليه المقرر إقامتها يوم الثلاثاء.

وقال بيكنباور لعدد يوم الأحد من صحيفة "بيلد آم سونتاج": أود الحضور، ولكن لسوء الحظ صحتي لا تسمح لي بالسفر لهذه المدة الطويلة. سأرافق صديقي في قلبي في رحلته الأخيرة.

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ولعب بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات مع بيكنباور، الذي فاز بكأس العالم كلاعب ومدرب، سويا في نيويورك كوزموس في السبعينات من القرن الماضي.

وقال بيكنباور "77 عاما" إن بيليه كان "مثل شقيقه" وإنهما لم يتواصلا كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب ظروفهما الصحية.

وأضاف بيكنباور :ولكن علاقة صداقة مثل هذه ستدوم إلى الأبد. في النهاية، تتبقى لنا الذكريات الجميلة.

وتوفي بيليه عن عمر 82 عاما في مستشفى بساو باولو بعد معركة مع سرطان القولون.

ومن المقرر أن تقام الجنازة الثلاثاء في مدينة سانتوس، مسقط رأسه، حيث سيدفن بعد ذلك في مراسم عائلية.

ونادرا ما ظهر بيكنباور علنا في السنوات الأخيرة بسبب أمراض مختلفة، كما أنه لم يسافر لحضور بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.