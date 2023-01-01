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بيليه ووالدته

والدة بيليه لا تعلم بنبأ وفاة الأسطورة

العربية.نت
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كشفت شقيقة بيليه أن والدتهم لا تعلم بنبأ وفاة أسطورة كرة القدم العالمية. ولم يتم إخبارها بأن ابنها قد توفي بسبب السرطان.

وتتولى شقيقة بيليه رعاية سيليست التي بلغت 100 عام، ولم يتم إخبارها بأن ابنها لاعب كرة القدم الشهير توفي بعد معاناة من سرطان القولون.

ولفتت التقارير الصحافية، أن منزل والدة بيليه على الطريق الذي خطط له منظمو الجنازة قبل دفن أسطورة كرة القدم.

وقالت ماريا شقيقة بيليه في مقابلة: نتحدث سويا، لكنها لا تعرف الوضع، إنها في عالمها الخاص.

وأضافت: تفتح عينيها عندما أذكر اسمه، وتقول "سنصلي من أجله" لكنها لا تدرك حقا ما أقول.

وتوفي بيليه عن عمر يناهز "82 عما" في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساوباولو 28 ديسمبر الماضي بعد معركة طويلة ضد سرطان القولون.

واحتفلت والدة بيليه بعيد ميلادها الـ 100 الشهر الماضي، وقام بيليه بتهنئتها عبر حسابه على "إنستغرام".

ومن المقرر أن يدفن بيليه، يوم الثلاثاء، في مقبرة من 14 طابقا في وسط سانتوس، المكان الذي لعب فيه معظم مبارياته، وسيتم نقله من المستشفى حيث توفي إلى ملعب فيلا بيلميرو في سانتوس، ليتمكن الجمهور من توديع الأسطورة.

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