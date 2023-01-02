فان دايك: لا نفكر في لقب الدوري الإنجليزي

قال فيرجيل فان دايك إنه يستغل ألم خروج هولندا من كأس العالم لكرة القدم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، التي توجت باللقب لاحقا، ليكون بمثابة الحافز لإعادة ليفربول إلى الطريق الصحيح.



وكان فان دايك ضمن اثنين من لاعبي هولندا أهدرا خلال ركلات الترجيح، وبعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 في دور الثمانية.



وقال المدافع الهولندي إن تركيزه ينصب الآن على التقدم بليفربول صاحب المركز السادس إلى المربع الذهبي، في ظل أنه يبدو من الصعب المنافسة على اللقب مع التأخر بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر.



وأضاف: هذا منحني الحافز هنا في ليفربول. نحن نبتعد بعدد من النقاط عن أرسنال، لكن الموسم يمكن أن يصبح مجنونا وغريبا.



وتابع فان دايك: يجب أن نتحلى بالواقعية، ونحن لا نفكر في اللقب في الوقت الحالي. يجب علينا التركيز على المباراة المقبلة وتحقيق الفوز بالمباريات ونرى ما سيحدث.



وسيلعب ليفربول مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي يوم الاثنين.

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