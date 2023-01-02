كلوب: ليفربول لا يلعب "بنك الحظ"

يعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن المهاجم كودي غاكبو قد يكون الصفقة الوحيدة لفريقه خلال الشهر الجاري، وقال إن النادي لا يمكن أن يلعب "بنك الحظ" في فترة الانتقالات وأنه يثق في اللاعبين المتاحين لديه في التشكيلة بالوقت الحالي.
وفي ظل غياب الجناحين لويس دياز وديوغو جوتا بسبب الإصابة، تعاقد ليفربول مع جاكبو، الذي أحرز ثلاثة أهداف مع هولندا في كأس العالم الأخيرة، قادما من أيندهوفن مقابل حوالي 37 مليون جنيه إسترليني (44.67 مليون دولار).
وقال المدرب الألماني: لا أريد أن أتسبب في إحباط أي شخص، لكن نحن تعاقدنا مع لاعب رائع مثل كودي غاكبو ثم نقرأ بعد ذلك مباشرة (من القادم؟)".
وأضاف: لا يمكن أن نلعب مثل بنك الحظ. لن نفعل ذلك أبدا. هذا جزء كبير من فلسفتي بالعمل والثقة الكاملة في اللاعبين المتاحين، وليس إبلاغهم بشكل متواصل أننا نحتاج إلى لاعبين في مراكزهم.
وبعد بداية محبطة للموسم، يتأخر ليفربول بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر، لكنه فاز في آخر أربع مباريات بالدوري ليصبح سادسا وقبل مواجهة برنتفورد يوم الاثنين.
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