لوكاكو: لا أريد العودة إلى تشيلسي

قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان إنه يأمل في التعافي من مرحلة الإصابات والخروج المبكر لبلجيكا من كأس العالم لكرة القدم، ليستعيد مستواه مع النادي الإيطالي قبل التفكير في الانتقال بعقد نهائي قادما من تشيلسي.



وغاب لوكاكو عن عدد كبير من المباريات في النصف الأول من الموسم بسبب إصابات في الفخذ وعضلات الفخذ الخلفية، ما أثر على مشاركته مع بلجيكا والخروج المبكر من دور المجموعات في كأس العالم.



ويقضي اللاعب البالغ عمره "29 عاما" الموسم الجاري مع إنتر على سبيل الإعارة من تشيلسي، لكن في الوقت الحالي يبدو من الصعب أن ينتقل بشكل نهائي لأن الفريق الإنجليزي يتطلع لتعويض إنفاق 97.5 مليون جنيه إسترليني (117.50 مليون دولار) على ضمه من النادي الإيطالي في أغسطس 2021.



وقال لوكاكو لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": كل شخص يعرف ما أريده. في الوقت الحالي يجب أن أفعل المطلوب مع الفريق حتى أجعل إنتر يفوز، ثم بعد ذلك سيكون الحديث إلى تشيلسي.



وأضاف: أفكر في إنهاء مسيرتي مع فريق طفولتي أندرلخت. أنا أقترب من 30 عاما ودخل ابني المدرسة هنا ويلعب في أكاديمية إنتر. أنا على ما يرام. يملك إنتر دائما الطموح للنمو والتطور.



وتابع: أريد الاستمرار هنا وأن أفعل الأشياء الصحيحة. أتمنى أن أؤدي بشكل جيد مع إنتر في الأشهر الستة المقبلة وأن أعمل بأقصى جهد ممكن، وبعد ذلك في النهاية سيكون الحديث إلى تشيلسي، وسأتمنى الوصول إلى حل.

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