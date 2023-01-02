ماركينيوس يرفض إلقاء اللوم على ميسي ونيمار

قال ماركينيوس مدافع وقائد فريق باريس سان جيرمان إن الهزيمة أمام لانس لم تقع بسبب غياب النجمين ليونيل ميسي ونيمار عن قائمة الفريق.

وتلقى سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، أول هزيمة له في الموسم الحالي للمسابقة وخسر أمام لانس 1 - 3 مساء يوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة.

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وسجل الأهداف الثلاثة للانس، بيرزيميسلاف فرانكوفسكي ولويس أوبيندا وأليكسس كلود ماوريسي في الدقائق الخامسة و28 و48 بينما سجل هوغو إيكيتيكي الهدف الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة الثامنة.

وافتقد سان جيرمان الذي يدربه المدير الفني كريستوف غالتييه جهود النجم ميسي، العائد لتوه من إجازته بعد التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 في قطر، ونيمار الذي يخضع للإيقاف بسبب الحصول على بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام ستراسبورغ.

ومع ذلك، رفض ماركينيوس إرجاع السبب في الهزيمة إلى غياب ثنائي برشلونة السابق، وإنما يرى أن منافسا قويا تفوق على باريس سان جيرمان.

وقال ماركينيوس في تصريحات لخدمة "أمازون برايم فيديو": هما لاعبان رائعان يحدثان الفارق. ولكننا حققنا الفوز بالفعل من قبل بدونهما.

وأضاف: علينا استعادة تماسك فريقنا مجددا. أعتقد أن فريق لانس كان أكثر كفاءة، خاصة في الشوط الأول. لقد تفوقوا في الثنائيات وهو ما أحدث الفارق.

وتابع: أتيحت لنا الفرص للعودة والتسجيل، لكننا لم نتحل بنفس فاعليتهم.

وكانت الهزيمة هي الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي منذ الخسارة أمام موناكو في مارس الماضي، وأنهت بذلك سلسلة من 25 مباراة بلاهزيمة في الدوري.

ومن جانبه، قال المدير الفني غالتييه: لانس يستحق الفوز. واجهت صعوبة في التعرف على ملامح فريقي. لقد افتقدنا التماسك، وتواصل انهيارنا مع مرور الوقت في المباراة.

وأوضح: لقد أتحنا الكثير من المساحات، وارتكبنا عدة أخطاء فنية. كان هناك الكثير من إهدار الفرص للاعبينا. وهذا لم يكن معتادا بالنسبة لنا.