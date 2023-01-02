مدرب تشيلسي: علينا التعامل مع التكهنات

قال غراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إنه لا يتوقع أن يتشتت لاعبوه بسبب سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، مؤكدا أهمية التعامل مع التكهنات المتعلقة بانتقالات اللاعبين.

ويُتوقع أن ينشط تشيلسي بشكل كبير في سوق الانتقالات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يسعى بوتر لإعادة تشكيل الفريق من أجل تعزيز وضعه في المنافسة مع فرق المقدمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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ولم يحقق تشيلسي أفضل بداية في عام 2023 حيث تعادل مع نوتينغهام فورست 1 - 1 يوم الأحد، لتتزايد التكهنات والشائعات بشكل كبير.

وكان ديفيد داترو فوفانا، المنضم حديثا إلى تشيلسي قادما من مولده النرويجي، متواجدا في استاد "سيتي غراوند" في مباراة الأحد، وتشير تقارير إلى أن تشيلسي بصدد ضم بينوا بادياشيلي من موناكو الفرنسي.

وقال بوتر بشأن التكهنات حول انتقالات اللاعبين: هو جزء من الموسم علينا جميعا أن نتعامل معه، لذلك لا أشكو من هذا.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": هم بشر، وطالما أن سوق الانتقالات مفتوحة، سيكون هناك ضوضاء ووسائل إعلام يجب أن تقدم محتوى على مدار 24 ساعة.

وتابع: سوق انتقالات يناير تمنح الناس فرصة للتحدث بشأن بعض الأمور، لذلك هذا شيء طبيعي. هو جزء من كرة القدم الحديثة وعلينا التعامل معه.