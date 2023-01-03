أسطورة بايرن يدعو ناديه للتعاقد مع سومر

أوضح نجم كرة القدم السابق الألماني لوثار ماتيوس أنه يعتقد أن ناديه السابق بايرن ميونخ يجب أن يحاول التعاقد مع يان سومر حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ بشكل فوري لتعويض غياب مانويل نوير المصاب.

ويغيب نوير، 36 عاما، عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج خلال إجازته بعد نهاية مشوار المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

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ويضم بايرن ميونخ حامل لقب ومتصدر الدوري الألماني، الحارس البديل سفن أولريش لكنه يبدو بحاجة إلى التعاقد مع حارس آخر خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، خاصة في ظل تواجد ألكسندر نوبل مع فريق موناكو الفرنسي بعقد إعارة.

وينتهي عقد السويسري سومر مع مونشنغلادباخ في يونيو، لكن صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن بايرن ميونخ يفضل التعاقد مع كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت رغم أن عقده الحالي من المفترض أن يستمر حتى عام 2024.

ويرى ماتيوس أن التعاقد مع سومر، 34 عاما، يبدو منطقيا للغاية، وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي": بايرن ميونخ سيكون لديه بذلك حارس لن يثير ضجة في الصيف عند عودة نوير. بالنسبة لجميع الأطراف، أرى أن هذه صفقة جيدة للغاية.

أما التعاقد مع تراب، 32 عاما، فلا يبدو الخيار المفضل بالنسبة لماتيوس وأضاف قائد بايرن ميونخ السابق بهذا الشأن: أحد الأسباب يتمثل في أنه مرتبط بعقد حتى عام 2024، وآينتراخت فرانكفورت يستعد لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وزاد: وإذا تخيلت وقوع صراع على دور الحارس الأساسي لبايرن ميونخ اعتبارا من الصيفل المقبل بين حارسي المنتخب الألماني، ستجد أن هذا سيثير أزمة وبايرن بالتأكيد ليس بحاجة إلى ذلك. أنا أفضل بوضوح الحل المتمثل في ضم يان سومر.

وذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" مساء يو م الاثنين أن سومر التقى مع ممثلي نادي مونشنغلادباخ قبل نهاية العام للمناقشة بشأن مستقبله وأشار الحارس إلى أنه يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونخ، حسب ما ذكرته الصحيفة.