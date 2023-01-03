بعد استهداف فينيسيوس.. أنشيلوتي يدعو لتطبيق سياسة صارمة

طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بتطبيق سياسة صارمة ضد العنصرية بعد استهداف نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور عنصريا، بواسطة مجموعة من مشجعي بلد الوليد يوم الجمعة الماضي.

وحسم الريال الفوز بهدفي كريم بنزيمة وأظهرت لقطات فيديو بعد نهاية المباراة استهداف فينيسيوس جونيور عنصريا أثناء استبداله خلال اللحظات الأخيرة للقاء، كما تم إلقاء بعض الأشياء من المدرجات صوب النجم البرازيلي.

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وأعرب فينيسيوس عن غضبه عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن تهاون قادة رابطة الدوري الإسباني في مكافحة العنصرية، مؤكدا أن الدوري الإسباني "يواصل عدم فعل أي شيء".

واتفق أنشيلوتي مع نجمه البرازيلي قائلا أنه ينبغي محاربة العنصرية بمزيد من التدخلات، لكنه لم يصل لحد انتقاد رابطة الدوري الإسباني.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد ناقش هذه المسألة مع فينيسيوس قال أنشيلوتي: ليس علي الحديث إلى فينيسيوس.

وأضاف: الأمر واضح تماما بالنسبة لي، العنصرية لا ينبغي أن تتواجد، ورهاب الأجانب لا ينبغي أن يتواجد، الحديث بشأن ذلك مع فينيسيوس سيكون خطأ.

وأشار: إنها مشاكل مجتمعية لا ينبغي أن تكون موجودة، بالنسبة لي لا ينبغي التسامح مطلقا معها.

وأوضح: لا أعتقد أنها مشكلة الدوري الإسباني، هي مشكلة عامة، مشكلة ثقافية ، مشكلة في المجتمع، المجتمع لم يحظ بالتعليم المطلوب.

وختم أنشيلوتي بالقول: من خلال مثل هذه المسألة المهمة لن أركز على فينيسيوس أو الدوري الإسباني أو الليغا، الأمر أكبر بكثير.