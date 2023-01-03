رابطة الدوري الإسباني تقيم دعوى عقب الإساءة لفينيسيوس

قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنها أقامت دعوى تشمل اتهامات بالإساءة العنصرية ضد فينيسوس جونيور مهاجم ريال مدريد أمام الهيئات القضائية والإدارية والرياضية ذات الصلة، وأضافت أنها ستكثف الجهود لتحديد مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.



وبدا أن فينيسيوس تعرض لإساءات في ملعب خوسيه ثوريا الخاص ببلد الوليد حين مر أمام الجماهير بعد استبداله في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-صفر على أصحاب الأرض الأسبوع الماضي.



وبعد أن أظهرت مقاطع فيديو تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المشجعين وهم يوجهون إساءات له ويلقون مقذوفات عليه، اتهم فينيسيوس رابطة الدوري الإسباني بالاستمرار في التجاهل وعدم فعل أي شيء حيال المشجعين العنصريين في المباريات.



وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: تم إقامة دعوى تشمل اتهاما جنائيا بالقيام بجرائم تحض على الكراهية أمام محكمة في بلد الوليد، مدعومة بأدلة سمعية وبصرية تم جمعها خلال تحقيق جرى لفحص الصور والمقاطع الصوتية المنشورة على المصادر المفتوحة. وطلبت رابطة الدوري الإسباني من محكمة بلد الوليد تحويل الشكوى إلى مكتب المدعي العام الخاص بجرائم الكراهية حتى يتمكن من المشاركة في التحقيقات.



وقالت الرابطة في البيان إنها ستزيد الجهود: للقضاء على أي شكل من أشكال العنف أو العنصرية أو رهاب الأجانب داخل الملاعب وخارجها.



وأضافت الرابطة: سيتم زيادة عدد مسؤولي النزاهة التابعين لرابطة الدوري الحاضرين للمباريات التي يوجد بها خطر التعرض لإهانات عنصرية لزيادة اكتشاف وتحديد هذا النوع من السلوك الذي لا مكان له في الرياضة. علاوة على ذلك، سيتم بث رسائل عبر نظام الإذاعة الداخلية واللوحات الإعلانية المحيطة بالملعب لمكافحة العنصرية وإدانتها في الملاعب التي يُعتقد أن هناك خطرا لظهور أي سلوك عنصري محتمل في مدرجاتها.

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