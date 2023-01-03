مدرب إنتر ميلان: نقع في منطقة مجهولة قبل مواجهة نابولي

أكد سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان أن هناك مخاوف بشأن أداء الفريق بعد التوقف لمدة سبعة أسابيع، بسبب كأس العالم لكرة القدم قبل مواجهة ضيفه نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الأربعاء.

وسجل نابولي رقما قياسيا للنادي بفوزه في 11 مباراة متتالية في الدوري هذا الموسم قبل التوقف، وسيعادل الرقم المسجل باسم يوفنتوس إذا فاز على فريق المدرب إنزاغي.

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وأوضح إنزاغي للصحافيين يوم الثلاثاء "هناك مخاوف أكثر من اليقين... مثل هذه الاستراحة الطويلة الجديدة على الجميع. لقد عملنا بجد، وأولئك الذين وصلوا بشكل متأخر من كأس العالم يلحقون بالركب. أشعر بالرضا عن الجميع حتى لو لم تكن الحالة (البدنية) هي نفسها. نتطلع للبدء مرة أخرى، كانت مباراة الموسم الماضي مثيرة وأعطتنا دفعة للأشهر التالية، ونعلم أننا سنواجه فريقا رائعا، وهو الوحيد الذي لم يهزم في أوروبا".

وكانت هناك أخبار سارة للمدرب الإيطالي، فيما يتعلق بالعديد من الإصابات التي تعرض لها الفريق هذا الموسم "لدينا أخيرا أربعة مهاجمين للاختيار من بينهم، وصل لاوتارو (مارتينيز) قبل أربعة أيام لكنه بخير، (خواكين) كوريا يتحسن، (إيدن) دجيكو و(روميلو) لوكاكو تدربا مع الفريق أكثر، سنخوض حصتين تدربيتين (قبل المباراة) وسأجري تقييماتي. لوكاكو يشعر بتحسن مثل لاوتارو. اللاعبون الهولنديون في حالة جيدة، (دينزل) دمفريس يعاني من مشكلة صغيرة لكنه سيعود، (أندريه) أونانا في حالة طيبة ولديه الرغبة. هناك حماس، نريد لعب مباراة رائعة غدا".

ويحتل إنتر المركز الخامس في الدوري متأخرا عن المتصدر نابولي بفارق 11 نقطة، لكن إنزاغي لم يتخل عن حلم الفوز بالدوري الإيطالي حتى الآن.

وأضاف "تتبقى 23 مباراة ونريد استعادة الأفضلية التي خسرناها أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا. كل ذلك يمر من الملعب، نحن مجموعة موحدة مع جماهير استثنائية".