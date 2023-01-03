هالر يعود إلى دورتموند بعد معركة مع السرطان

عاد سيباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى التدريبات بعد خضوعه لعدة جراحات وعلاج كيمياوي لعلاج ورم في الخصية تم اكتشافه في يوليو الماضي.



وكتب لاعب منتخب ساحل العاج البالغ من العمر "28 عاما" على "تويتر": عام جديد سعيد للجميع! إنها لبداية رائعة بالنسبة لي لأنها تعني العودة إلى الملاعب" ناشرا صورا لنفسه وهو يتدرب في صالة للألعاب الرياضية.



وأضاف: لم يكن عام 2022 هو الأسهل ولكنه جهزني لجميع التحديات الجديدة التي سيأتي بها عام 2023.



وتعاقد دورتموند مع هالر مقابل مبلغ مبدئي يبلغ 31 مليون يورو (33.02 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد أن سجل المهاجم 34 هدفا الموسم الماضي مع أياكس أمستردام بطل هولندا.



وقال دورتموند إن هالر سيتم "دفعه بحرص" ضمن تشكيلة الفريق مرة أخرى.



ويحتل دورتموند المركز السادس في الدوري الألماني بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر. ويستأنف الموسم في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يلتقي دورتموند مع أوغسبورغ في 22 يناير الجاري.

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