المحكمة الرياضية الإسبانية تثبّت ايقاف ليفاندوفسكي

أيدت المحكمة الرياضية الإسبانية يوم الأربعاء إيقاف المهاجم البولندي لنادي برشلونة الاسباني روبرت ليفاندوفسكي ثلاث مباريات وسيغيب بالتالي عن المباراة المرتقبة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد يوم الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال مصدر في النادي لوكالة فرانس برس إن برشلونة سيلتزم بالقرار بعد أن أوقفت محكمة أخرى في مدريد العقوبة الأسبوع الماضي مما سمح له بمواجهة إسبانيول يوم السبت.

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وتعرض ليفاندوفسكي للإيقاف بعد طرده ببطاقة حمراء ضد أوساسونا في نوفمبر قبل استراحة كأس العالم.

وسبق أن أدى قرار تعليق الإيقاف إلى مشاركة المهاجم البولندي، أفضل هداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، في ديربي كاتالونيا في 31 ديسمبر لكنه فشل في التسجيل في التعادل 1-1. وأبدى إسبانيول غضبه من قرار المحكمة ورفض رئيسه ومجلس إدارته حضور المباراة ضد برشلونة وسيغيب ليفاندوفسكي الآن عن مباريات النادي الكاتالوني امام كل أتلتيكو وخيتافي وجيرونا.

وأوقف مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق لمباراتين إضافيتين إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بعد نيله بطاقة حمراء أمام أوساسونا، بعد أن قام بإيماءة اعتُبرت انها "قلة احترام" لحكم المباراة.