تن هاغ يشيد بثقة لاعبي مانشستر يونايتد

يرى الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن حالة الثقة في تزايد مستمر بصفوف فريقه بعد الفوز على بورنموث 3 - صفر مساء يوم الثلاثاء، لكنه أكد أنه لايزال من المبكر التفكير في إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف والذي يواجه تشيلسي يوم الخميس.

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وقال تن هاغ "هي خطوة كبيرة، علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حده، أن نحقق التقدم".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن تن هاغ قوله "الثقة في تزايد وهذه علامة جيدة، من الجيد وجود هذا الشعور ولكن علينا أن نفهم وأن نتمكن من بذل قصارى جهدنا في كل مباراة ، 100% من الطاقة 100% من التركيز 100% من اللعب كفريق".

وأشار "إذا واصلنا هذه الفلسفة فمن الممكن ، ولكن علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حده وعدم التفكير فيما ينتظرنا على المدى البعيد، نحن الآن في يناير لذا لم يمر حتى منتصف الموسم، الذي نتحدث عنه".