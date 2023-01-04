رودريغو يقود ريال مدريد إلى ثمن نهائي كأس الملك

تأهل ريال مدريد بصعوبة بالغة إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه كاسيرينيو المنافس بالدرجة الثانية، 1 -صفر يوم الثلاثاء في دور الـ32.
كما تأهل فريقا فالنسيا وفياريال لدور الـ16 ،بعد أن حقق كلاهما الفوز خارج أرضه ، إذ فاز فالنسيا على مضيفه لانوسيا 3-صفر، كما فاز فياريال على مضيفه قرطاجنة 5 -1.
وصعد إسبانيول بصعوبة إلى الدور التالي بفوزه الماراثوني على ضيفه سيلتا فيغو 3 -1 ،بعد وقت إضافي ،كما تأهل ليفانتي أيضا لدور الـ16 بفوزه في اللحظات الأخيرة على ضيفه خيتافي 3 -2.
كما تأهل سبورتينغ خيخون لدور الستة عشر بفوزه على ضيفه رايو فايكانو 2 -صفر ،ولحق اتلتيكو سبتة بركب المتأهلين للدور التالي بفوزه على ضيفه إلتشي 1 -صفر.
وعلى ملعب الأمير فيليب، قاد البرازيلي رودريغو النادي الملكي للفوز على مضيفه كاسيرينيو بهدف سجله في الدقيقة 69.
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