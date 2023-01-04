ضغوط الإقالة تحيط بلامبارد بعد رباعية برايتون

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زادت احتمالات إقالة فرانك لامبارد مدرب إيفرتون يوم الثلاثاء بعد هزيمة منكرة على ملعبه 4-1 أمام برايتون ليحوم الفريق حول منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأوضح لامبارد لشبكة سكاي سبورتس "لن تفوز كل أسبوع. علينا العودة إلى العمل. الأمر بهذه البساطة. أنا مدرب لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز وهناك ضغوط تتعلق بالمنصب في أي مكان".
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ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة متقدما بثلاث نقاط على ساوثامبتون متذيل الترتيب، وأجرى لامبارد ولاعبوه نقاشا طويلا لتفسير ما حدث أمس لكن المدرب لم يكشف عن التفاصيل.
وقال للصحافيين "لن أكشف عن الحديث الذي دار في غرفة الملابس. الكرة في ملعبنا لتصحيح الأخطاء وسنواجه مانشستر يونايتد في غضون أيام قليلة".
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