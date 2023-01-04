غوارديولا يحذر سيتي: أرسنال سيصل لـ 100 نقطة

حذر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من صعوبة اللحاق بأرسنال في سباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موضحا أن الأمر قد يتطلب 100 نقطة للاحتفاظ باللقب.

وكان من الممكن أن يتقدم أرسنال، الذي يدربه ميكل أرتيتا مساعد غوارديولا السابق، بفارق 10 نقاط عن حامل اللقب، لكنه تعادل دون أهداف على ملعبه مع نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء.

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ويمكن للسيتي، الذي تعادل مع إيفرتون عشية رأس السنة، تقليص الفارق إلى خمس نقاط إذا فاز على تشيلسي يوم الخميس، ويقول غوارديولا إن فريقه لا يمكنه تحمل المزيد من الأخطاء إذا أراد الفوز باللقب الخامس في ست سنوات.

وكشف غوارديولا خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "الطريقة التي يتعين عليك بها تقليص الفارق هي اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات. هذا ليس من أجل سرد حقيقة. يملك (أرسنال) متوسط حصد نقاط يجعله مؤهلا لتحقيق أكثر من 100 نقطة بالطريقة التي يسير بها حتى الآن، إذا استمر (ارسنال) على هذا النحو فلن نلحق به. يجب تقريبا أن نقدم أداء مثاليا... نأمل أن يتراجع أداء الفريق، بالأمس أمام نيوكاسل كانوا مميزين، ولكنك رأيت ما حدث".

ويحتل أرسنال، الذي يسعى للفوز بلقبه الأول منذ 2004، المركز الأول برصيد 44 نقطة من 17 مباراة مقابل 36 نقطة لسيتي الذي لعب 16 مباراة، والذي جمع نقطتين أقل من عدد نقاطه من نفس عدد المباريات في الموسم الماضي.

وكان معظم الناس يتوقعون أن يكون تشيلسي منافسا على سباق اللقب، لكن سيتي سيزور ملعب ستامفورد بريدج مع احتلال فريق المدرب جراهام بوتر المركز العاشر في الترتيب وعلى الرغم من ذلك، فإن غوارديولا يتوقع أن تكون المباراة صعبة كالعادة.

ولدى سؤاله عن معاناة تشيلسي قال المدرب الإسباني "إنه الدوري الإنجليزي وكل الفرق صعبة. لهذا السبب دائما ما تكون إجابتي على التوقعات في بداية الموسم هي أنني لا أعرف. ولا أحد بوسعه أن يعرف. سنرى ما سيحدث، بعد كأس العالم ستحدث الكثير من الأشياء، لا يهم ترتيبك حين تسافر (إلى ملعب تشيلسي)... فالأمر دائما صعب".