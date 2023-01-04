مدرب تشيلسي يرفض الحديث عن الصفقات الشتوية

أكد غراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي أنه لا يرغب في الخوض بخصوص الشائعات التي تربط فريقه بعدة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تشيلسي ارتبط بضم العديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية في محاولة منه لخطف أحد المراكز الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي، بعد بداية سيئة للموسم الحالي.

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وربطت التقارير الفريق اللندني بالأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب بنفيكا البرتغالي والفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم الأخيرة في قطر، فيما ظهرت أسماء أخرى مثل أندري سانتوس وبينوا بادياشيل وجواو فيليكس وميخايلو مودريك.

وانضم اللاعب الإيفواري الدولي ديفيد داترو فوفانا بالفعل للفريق الإنجليزي، قادما من مولده النرويجي.

وأبدى بوتر رغبته في عدم الخوض في الحديث عن الانتقالات قبل مواجهة يوم غد الخميس، أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وكشف بوتر: "إنه سؤال جيد لكن المشكلة هي أنني إذا أجبت عنه بشكل محدد، فإن كل اللاعبين المتواجدين سيتم ربطهم بتشيلسي".

وأضاف: لذلك علي أن أتفادى ذلك الأمر، وأتمنى أن تفهم لماذا أفعل ذلك، كنت دائما أجيب على هذا الجزء من السؤال بالقول إنني مدرب الفريق ومسؤوليتي تتمحور حول اللاعبين الموجودين هنا.

وتابع بوتر: سنحاول في كل فترة انتقالات أن نطور فريقنا، لكن فترة انتقالات يناير معقدة لأنها تكون في منتصف الموسم.

وأوضح: وفي الوقت ذاته يجب علينا أن نتعامل مع كل الضوضاء بخصوص اللاعبين المرتبطين بتشيلسي، وأنا لا أصدر تعليقا بشأن أي لاعب لا يتواجد في تشيلسي.