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من لقاء أرسنال ونيوكاسل

نيوكاسل يوقف انتصارات أرسنال في الدوري الإنجليزي

لندن - د ب أ
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أهدر أرسنال نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادله سلبيا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة.

وفي باقي المباريات اكتسح برايتون مضيفه إيفرتون 4 -1 وفاز فولهام على مضيفه ليستر سيتي 1 -صفر.

وعلى استاد الإمارات، فشل ارسنال ونيوكاسل في استغلال الفرص التي لاحت لهما طوال الـ90 دقيقة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وحصد أرسنال نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 44 نقطة من 17 مباراة،متقدما بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي خاض 16 مباراة، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 35 نقطة من 18 مباراة في المركز الثالث.

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