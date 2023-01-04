وفاة غولد الرئيس الشريك لوست هام عن 86 عاماً

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أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء وفاة الرئيس الشريك للنادي ديفيد غولد عن عمر 86 عاما بعد "صراع قصير" مع المرض.
ولعب غولد المولود في منطقة ستبني الواقعة في الطرف الشرقي من لندن، لفريق الناشئين بنادي وست هام منذ أن كان عمره 13 عاما وحتى وصل إلى 16 عاما وبعد مسيرة ناجحة في عالم الأعمال، أصبح رئيسا شريكا للنادي في عام.2010
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وقال ديفيد سوليفان الرئيس الشريك الآخر للنادي في تصريحات للموقع الرسمي لوست هام:"نيابة عن كل المعنيين بالنادي، نشعر بحزن عميق على وفاة زميلنا وصديقنا ديفيد غولد."
وأضاف :"من بين جميع مشروعاتنا المشتركة، لم نشعر بفخر وسعادة أكبر من التي شعرنا بها في اليوم الذي استحوذنا فيه على ملكية وست هام في يناير 2010."
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