يونايتد يواصل التألق بفوز سهل على بورنموث

حقق مانشستر يونايتد فوزه الرابع في أربع مباريات خاضها دون أن تهتز شباكه منذ نهاية كأس العالم في كل المسابقات بتغلبه 3-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء ليرسخ أقدامه في المركز الرابع.
وكانت الفرص شحيحة في الشوط الأول، لكن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو استغل إحداها من ركلة حرة منحت يونايتد التقدم في الدقيقة 23.
ولم يمثل بورنموث خطورة حقيقة وبدت المباراة محسومة بعدما سجل لوك شو هدفا في بداية الشوط الثاني.
وأهدر يونايتد العديد من الفرص في الدقائق الأخيرة لكن هدافه هذا الموسم ماركوس راشفورد زاد من غلة الأهداف قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
وبهذا الفوز، يوسع يونايتد الفارق أمام توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس إلى خمس نقاط ويتساوى في عدد النقاط مع ثالث الترتيب نيوكاسل يونايتد الذي فرض التعادل السلبي على أرسنال المتصدر. ويظل بورنموث في المركز 15 بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.
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