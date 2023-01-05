إنتر يذيق نابولي أول خسارة له في الدوري

قاد المهاجم البوسني إدين دجيكو فريق إنتر ميلان إلى انتصار ثمين في الدوري الإيطالي لكرة القدم ،حيث تغلب على المتصدر نابولي 1 - صفر يوم الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا تعادل أودينيزي مع إمبولي 1 - 1.

وحسم دجيكو قمة مباريات المرحلة بهدف وحيد سجله في الدقيقة 56 ليهدي إنتر ثلاث نقاط ثمينة أبقته داخل إطار المنافسة بقوة ضمن فرق مقدمة جدول الدوري.

مادة اعلانية

وارتفع رصيد إنتر ميلان بذلك إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر نابولي، وثلاث نقاط خلف ميلان ،ونقطة واحدة خلف يوفنتوس الذي فاز في مباراته اليوم بالمرحلة نفسها على كريمونيزي 1 - صفر.

وتفوق نابولي خلال المباراة من حيث السيطرة على الكرة حيث سجل نسبة استحواذ بلغت 59% وكان الأفضل في الضغط الهجومي حيث سجل لاعبوه تسع تسديدات منها اثنتان بين العارضة والقائمين في حين سجل لاعبو إنتر ميلان ست تسديدات ،منها واحدة فقط بين العارضة والقائميين جاء منها هدف المباراة الوحيد.

وتعادل أودينيزي مع إمبولي 1 - 1 ليرفع الأول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 18 نقطة لإمبولي في المركز الثالث عشر.

وافتتح توماسو بالدانزي التسجيل لإمبولي بعد دقيقتيين من بداية المباراة، ثم تعادل أودينيزي بهدف سجله روبرتو بيرييرا في الدقيقة 71، وشهدت المباراة طرد جان لوي اكبا اكبرو من صفوف إمبولي في الدقيقة 79 لحصوله على الإنذار الثاني.