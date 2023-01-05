توتنهام ينتفض برباعية كرستال بالاس

سجل هاري كين ثنائية قاد بها توتنهام إلى انتصار كبير على مضيفه كريستال بالاس 4 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تعادل ليدز يونايتد مع وست هام 2 - 2 وأستون فيلا مع وولفرهامبتون 1 - 1 وتغلب نوتنغهام فورست على مضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر.

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وسجل هاري كين الهدفين الأول والثاني لتوتنهام في الدقيقتين 48 و53 ،ثم أضاف مات دوهيرتي وهيونغ مين سون الهدفين الثالث والرابع للفريق فيي الدقيقتين 68 و72.

وارتفع رصيد توتنهام بذلك إلى 33 نقطة فيي المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعادل ليدز يونايتد مع وست هام 2 - 2 ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 15 نقطة لوست هام في المركز السابع عشر.

وسجل ويلفريد نونتو ورودريغو هدفي ليدز يونايتد في الدقيقتين 27 و70 بينما سجل لوكاس باكيتا وجيانلوكا سكاماكا هدفي وست هام في الدقيقتين 45 و46 وجاء هدف باكيتا من ضربة جزاء.

وتعادل وولفرهامبتون مع مضيفه أستون فيلا 1 - 1 حيث تقدم وولفرهامبتون بهدف سجله دانييل بودينسي في الدقيقة 12 ثم رد أستون فيلا بهدف للاعب داني إنغز في الدقيقة 78 .

وارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير،مقابل 22 نقطة لأستون فيلا في المركز الحادي عشر.

وتغلب نوتنغهام فوست على مضيفه ساوثهامبتون بهدف وحيد سجله تايوو أونيى في الدقيقة 27 ليرتفع رصيد نوتنغهام فوست إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر ،ويتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة فيي المركز العشرين الأخير.