مدرب ميسي يكشف حقيقة طلبه إقامة حفل في "ملعب الأمراء"

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب نادي باريس سان جيرمان أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق لم يطلب أن يحتفل به في ملعب "حديقة الأمراء" بعد فوزه ببطولة كأس العالم 2022.

وتوج ميسي في الثامن عشر من ديسمبر الماضي ببطولة كأس العالم 2022 بعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي ليكون المونديال الأول له والثالث في تاريخ بلاده.

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وعاد ميسي إلى تدريبات الفريق الباريسي يوم الأربعاء وسط احتفالات من زملائه وإقامة ممر شرفي له بعد أن حصل على راحة منذ نهائي كأس العالم احتفل فيها بالبطولة قبل عودته إلى مسقط رأسه روزاريو وقضائه المتبقي من إجازته برفقة عائلته.

وأبان غالتييه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة باريس سان جيرمان وشاتورو في كأس الرابطة الفرنسية قائلا: ميسي تمرن معنا الأربعاء والخميس لكنه لن يلعب المباراة أمام شاتورو يوم السبت ونسعى أن نجهزه للمباراة التي تتلوها.

وأضاف غالتييه: ميسي لم يطلب أن يقام له حفل تكريم في ملعب الأمراء بسبب فوزه بكأس العالم ولكني أتمنى أن تمنحه الجماهير التشجيع الذي يستحقه.