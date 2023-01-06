سيتي يستغل تعثر أرسنال بخطف نقاط تشيلسي الثمينة

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي لاجتياز عقبة مضيفه تشيلسي بعدما تغلب عليه 1 - صفر يوم الخميس في قمة مباريات المرحلة التاسعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وكان خلاله تشيلسي الأكثر استحواذا على الكرة بشكل نسبي، فيما اتسم الشوط الثاني بالإثارة والمتعة في ظل الفرص الوفيرة التي سنحت لنجوم الفريقين.
وبعد 3 دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب تقمص محرز دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 63، ليمنح فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 3 نقاط ثمينة في حملته للاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم الثالث على التوالي.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 39 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع أرسنال (المتصدر)، إلى 5 نقاط، في حين توقف رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الثمانية الأخيرة بالمسابقة، عند 25 نقطة في المركز العاشر.
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