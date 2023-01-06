كلوب يكشف مدة غياب فان دايك

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول، يوم الجمعة، أن مدافعه فيرجيل فان دايك سيغيب عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب إصابة عضلية.

وخرج فان دايك قائد هولندا من الملعب في الشوط الأول خلال الهزيمة 3-1 على ملعب برنتفورد يوم الاثنين الماضي ضمن تغيير ثلاثي للمدرب الألماني.

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وقال كلوب للصحافيين قبل مباراة ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد وولفرهامبتون واندررز السبت "فيرجيل كان مفاجأة لنا وضربة كبيرة. التشخيص كان قاسيا للغاية. نتحدث عن أسابيع وأكثر من شهر لكني أتمنى أن تسير الأمور بسرعة. الأمر صعب عليه لكنه خاض عددا لا يُصدق من المباريات في السنوات الأخيرة".

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.