"مشكلة في القلب" تغيب المغربي مزراوي عن بايرن

توجه فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى دولة قطر يوم الجمعة لإقامة معسكره التدريبي بمشاركة الوافد الجديد المدافع الهولندي دالي بليند، بينما خلت القائمة من اسم النجم المغربي نصير مزراوي الذي سيغيب "في الفترة الحالية"، بسبب مشكلة في القلب.

وأوضح بايرن ميونخ أن مزراوي كان أصيب بعدوى فيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر وكشفت فحوصات المتابعة التي خضع لها في ميونخ أنه يعاني من "التهاب خفيف في غشاء التأمور (الكيس الذي يغلف القلب)، وأنه يخضع للعلاج".

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تجدر الإشارة إلى أن الظهير الأيسر للفريق، ألفونسو دافيز، كان غاب عن صفوف بايرن لعدة أشهر العام الماضي بسبب مشكلة مختلفة في القلب.

كذلك غاب مارسيل سابيتسر عن قائمة بايرن المتجهة إلى قطر بسبب معاناته من الإنفلونزا، حسب ما أوضحه بايرن ميونخ.

وغاب عن قائمة اللاعبين الـ 24 أيضا، مانويل نوير ولوكاس هيرنانديز وساديو ماني وبونا سار بسبب الإصابة، والفرنسيون دايوت أوباميكانو وكينغسلي كومان وبنيامين بافارد، حيث جرى تمديد عطلتهم بعد الوصول مع المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم 2022، وسينضم الثلاثة إلى معسكر الفريق بقطر في وقت لاحق.

وكان بايرن ميونخ يأمل في أن يتوفر لديه حارس مرمى جديد لدى توجهه إلى المعسكر، في ظل غياب نوير حتى نهاية الموسم، لكن حسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، قال في المطار: "نقوم بتقييم الخيارات المتاحة وسنتوصل إلى قرار في المستقبل القريب".

ويبدو الحارس السويسري يان سومر، الذي ينتهي عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ بنهاية الموسم الجاري، مرشحا قويا للانضمام إلى صفوف بايرن.

ويسعى المدير الفني جوليان ناغلسمان إلى إعداد بايرن ميونخ للنصف لثاني من الموسم عبر المعسكر التدريبي الذي سيقام في الدوحة لمدة ستة أيام.

وكان بايرن ميونخ تعثر في وقت مبكر من الموسم لكنه تعافى بشكل جيد، وتفوق في الصدارة بفارق أربع نقاط، وذلك قبل أن يستأنف مشواره في المسابقة بلقاء لايبزيغ في 20 يناير الجاري.