الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى 2026

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم السبت، تجديد عقد ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الأول، الفائز بالمركز الثاني في كأس العالم 2022، حتى عام 2026 .

وقال الاتحاد في بيان: يسعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نول لو جراي أن يعلنا عن تمديد التعاقد مع ديده ديشان كمدير فني للمنتخب الوطني الفرنسي حتى يونيو 2026.

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وتغطي فترة العقد الجديد بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024) المقررة في ألمانيا والنسخة المقبلة من كأس العالم المقررة عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانتهى العقد السابق لديشان في ديسمبر الماضي عقب نهاية مونديال قطر 2022 الذي شهد وصول المنتخب الفرنسي للنهائي قبل أن يخسسر أمام نظيره الأرجنتيني بضربات الجزاء الترجيحية.

وتوج ديشان "54 عاما" بلقب كأس العالم كلاعب بالمنتخب الفرنسي عام 1998 وتولى تدريب المنتخب منذ عام 2012 وقد حقق معه "سجلا استثنائيا"، حسب بيان الاتحاد.

وقاد ديشان المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا ولقب دوري أمم أوروبا 2021 كما قاده للدور النهائي في كل من يورو 2016 ومونديال قطر 2022.

وحقق المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديشان 89 انتصارا خلال 139 مباراة مقابل 28 تعادلا و22 هزيمة.

وكان لو غراي قد صرح عقب نهائي كأس العالم 2022 بأنه سيترك القرار بشأن استمرار ديشان، للمدرب نفسه.

وقال لو غراي :أدى ديديه عمله بشكل جيد، والأولوية له، وأعتقد أنه سيوافق على الاستمرار في منصبه.

وارتبط اسم االفرنسي زين الدين زيدان، المتوج مع المنتخب الفرنسي كلاعب بلقب كأس العالم 1998، والذي حقق نجاحا كبيرا كمدرب لريال مدريد الإسباني، بإمكانية تدريب المنتخب الفرنسي في حال رحيل ديشان.