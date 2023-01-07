تشافي: مشكلة برشلونة عقلية وليست فنية

حرص تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على تذكير لاعبيه بأن مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها يوم الأحد في الدوري الإسباني بأنها لن تحدد أي شيء، حيث يسعى المدير الفني لتخفيف الضغوط على لاعبيه.

ويتوقع أن تكون المباراة من أصعب المباريات على برشلونة هذا الموسم، لاسيما أنها تأتي بعد استئناف المسابقة عقب فترة التوقف الخاصة بكأس العالم، علما أن برشلونة خاض مباراتين بعد انتهاء فترة التوقف حيث تعادل 1-1 مع إسبانيول يوم السبت الماضي بالدوري قبل أن يفوز على إنتر سيتي، الناشط بالدرجة الثالثة، 4 - 3 بعد الوقت الإضافي في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي.

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وقال تشافي للصحافيين: في كل أسبوع الأمر يكون هكذا: المباراة المقبلة أكثر أهمية. لن تحدد أي شيء، ولكن فقدان النقاط سيشكل ضربة موجعة لنا في جدول الترتيب.

وأضاف: أنه مكان معقد للذهاب إليه، إنهم أقوياء دفاعيا. سيكون من الصعب علينا أن ننتج فرصا ويجب أن نكون أكثر فعالية عما كنا عليه في المباراتين الماضيتين، ولكنها ليست مباراة حاسمة لمستقبل الدوري.

فيما يتعلق بأخطاء الفريق، قال تشافي: إنها مشكلة عقلية أكثر منها فنية.

وأضاف: لكن فرضنا سيطرتنا وصنعنا فرصا، ولكن علينا أن نقتل المباراة. يجب أن نكون أكثر قوة في بعض المناطق. نحن نتفوق على منافسينا ولكننا أحيانا نرتكب أخطاء.

وأردف: في النهاية نفشل كلنا. نحاول أن نمنح لاعبينا الثقة لكي لا يرتكبوا الأخطاء، ولكن كرة القدم هي لعبة الأخطاء.

وأكد: يجب أن نقلل من تلك الأخطاء لكي نفوز. أمام إنتر سيتي صعبنا الأمور على أنفسنا.

ورغم أن برشلونة يقوم بعمل جيد في الدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أن الفريق ودع بطولة دوري أبطال أوروبا ولديه مواجهة صعبة مع مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

في مثل هذه المسابقات وفي كأس ملك إسبانيا يشعر تشافي أن فقدان برشلونة لعنصر الحسم يمثل مشكلة، أكثر من الدوري.

وقال: في الدوري افتقدنا للجرأة في الهجوم وافتقدنا للفاعلية. أمام إنتر سيتي كان الأمر مختلفا. تلقينا ثلاثة أهداف وهذا لا يمكن أن يحدث. يجب أن نكون أكثر إقداما.

وأردف: في الدوري نحن متواصلون للغاية، ولكن في المسابقات الأخرى يكلفنا هذا الأمر الكثير. في البطولات التي تعتمد على نظام خروج المغلوب، خطأ واحد قد يخرجك من البطولة.