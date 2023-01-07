رئيس كورينثيانز: فاوضنا رونالدو.. لكنه اختار النصر

أكد دويليو مونتيرو ألفيس، رئيس كورينثيانز، أن النادي البرازيلي فاوض كريستيانو رونالدو، قبل أن يفاجئهم النصر السعودي بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالي.

ووقع رونالدو "37 عاما" مع النصر السعودي نهاية ديسمبر الماضي عقدا يمتد إلى 2025.

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وكان الهداف التاريخي لمنتخبات العالم كشف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتقديمه لاعبا جديدا للنصر، أنه تلقى العديد من العروض لكنه فضل الانتقال إلى السعودية، وهو ما أكده رئيس كورينثيانز في تصريحات إعلامية، الذي كشف أن النصر تفوق في النهاية وكسب خدمات رونالدو.

وقال رئيس النادي البرازيلي في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" البريطانية: قدمنا عرضا إلى رونالدو يمتد لمدة عامين بمساعدة الرعاة، وأعلم أنه تلقى عدة عروض أيضا من أوروبا.

وأضاف: لقد تحدثت ست أو سبع مرات مع ممثلي رونالدو، لكنه اختار الانتقال إلى النصر السعودي.

ولم يشارك اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات مع فريقه النصر أمام الطائي، يوم الجمعة، بسبب عقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمباراتين، بعد أن ألقى بالهاتف المحمول لأحد المشجعين في مباراة إيفرتون الموسم الماضي.