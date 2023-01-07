راشفورد يقود يونايتد إلى الدور الرابع في كأس إنجلترا

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فاز فريق مانشستر يونايتد على إيفرتون 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله أنتوني في الدقيقة الرابعة، لكن إيفرتون تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 14 عن طريق كونور كودي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.
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وفي الشوط الثاني نجح فريق مانشستر يونايتد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 بهدف من نيران صديقة سجله كونور كودي، لاعب إيفرتون، بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء وبهذا الفوز تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع بالبطولة.
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