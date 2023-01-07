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لقطة خطأ دي خيا

روي كين منتقداً خطأ دي خيا: كأنه تناول بعض المشروبات

العربية. نت
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انتقد روي كين ديفيد دي خيا بسبب الخطأ الفادح والمحرج الذي جرى خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بطريقة ساخرة.

وتسبب الخطأ الفادح لحارس مانشستر يونايتد في تعادل إيفرتون، قبل أن يتمكن الفريق من الفوز بثلاثة أهداف لهدف في كأس الاتحاد، مساء الجمعة.

وحاول دي خيا بشكل محرج استخدام ساقيه لإيقاف تسديدة نيل موباي، قبل أن تدخل الكرة المرمى عبر ساقيه.

روي كين
روي كين

وهاجم روي كين اللاعب السابق لمانشستر يونايتد دي خيا، وقال عن الخطأ الفادح في تصريحات تلفزيونية بين الشوطين: كأنه تناول بعض المشروبات، يبدو الأمر وكأن حارس المرمى طرد ويتواجد أحد اللاعبين في المرمى.

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