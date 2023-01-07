قرعة صعبة لريال مدريد وسهلة لبرشلونة في كأس الملك

أوقعت قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا فريق برشلونة في مواجهة سبتة، بينما تواجد ريال مدريد مع فياريال.

وستكون حظوظ برشلونة أكبر في بلوغ دور الثمانية، حينما يواجه سبتة المنافس بالدرجة الثالثة.

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وفاز سبتة على إلتشي، المنافس بالدرجة الأولى، في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، وسيحاول استغلال الصعوبات التي واجهت برشلونة في دور الـ32 والخروج بنتيجة مفاجئة.

واحتاج برشلونة لوقت إضافي للفوز على اوريول سولديفيلا المنافس بالدرجة الثالثة، في دور الـ32.

وفي مواجهة قوية بدور الـ16 يلتقي فياريال مع ضيفه ريال مدريد.

ويلعب ريال بيتيس حامل اللقب في مواجهة ضيفه أوساسونا في الوقت الذي يلتقي فيه أتلتيكو مدريد مع مضيفه ليفانتي وفالنسيا مع مضيفه سبورتينغ خيخون وريال مايوركا مع مضيفه ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو مع إسبانيول وديبورتيفو ألافيس مع أشبيلية.

وتقام المباريات أيام 17 و18 و19 يناير الجاري.