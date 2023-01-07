من هو الرجل الذي يقف خلف رونالدو؟

عندما وصل كريستيانو رونالدو إلى السعودية لإكمال انتقاله إلى النصر، لم يكن من المفاجئ رؤية ريكاردو ريغوف بجانب الأسطورة البرتغالي.

ولا ينفصل ريكاردو ريغوف عن رونالدو منذ لقائهما الأول في 2003، عندما كان يتواجد النجم البرتغالي في صفوف سبورتينغ لشبونة حينها.

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وشكل البالغ من العمر "43 عاما" حضورا حيويا في حياة النجم البرتغالي، كصديق له ومدير شخصي أيضا، حسب "ديلي ميل" البريطانية.

التقطت عدسات الكاميرات العديد من الصور للصديق المعروف باسم "ريكي"، سواء عندما حصل رونالدو على الكرة الذهبية، مرورا بالعطلات، وحتى عندما ينضم إلى قائمة المنتخب البرتغالي.

والتقى رجل العلاقات العامة برونالدو، عندما كان الأسطورة البرتغالي يبلغ من العمر "16 عاما" وذلك خلال توقيعه مع شركة "نايكي" في سبورتينغ لشبونة، ولعب دورا كبيرا في تكوين علاقة وثيقة بين اللاعب وعملاق الملابس الرياضية، وأقنع رونالدو بالتوقيع لـ "نايكي" والتي حققت العديد من الأرباح جراء ذلك.

واعترف ريغوف أن الصفقة غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لرونالدو و"نايكي".

وامتدت علاقة ريكاردو ريغوف بالمهاجم البالغ من العمر "37 عاما" إلى ما هو أبعد من الصفقات التجارية، إذ يتواجد جنبا إلى جنب مع عائلة الهداف البرتغالي، كما وثقت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به رحلاته مع المهاجم السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وأصبح عنصرا أساسيا في حياة رونالدو.

وعمل ريغوف مع عدة لاعبين ويحظى بعلاقات رائعة على مستوى الأندية، إذ وصفه المدير الرياضي الحالي في ليفربول بالمحترف الذكي، وقال: ينظم علاقات قوية مع المدربين واللاعبين الذين يعملون في رياضة النخبة، لديه تقدير واضح لمتطلبات الرياضة الدولية والمحترفة، سمحت له معرفته بصناعة كرة القدم بتحديد ودعم كبار الرياضيين الذين يمثلون علامة "نايكي"، مهاراته الشخصية ممتازة ونزاهته أيضا وطريقته ودودة.

وتواجد "ريكي" مع رونالدو في معسكر منتخب بلاده بنهائيات كأس العالم 2022، ولطالما شوهد مع رونالدو في تجمعات البرتغال، وشارك لاعب النصر الجديد نجاحاته وخيبات الأمل.