اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرحة دانيلو بالهدف

هدف دانيلو يقود يوفنتوس إلى المركز الثاني

تورينو - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انتزع فريق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه أودينيزي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهماليوم السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فيورنتينا على ساسولو 2 - 1.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه دانيلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فيورنتينا على ضيفه ساسولو 2 - 1 .

وسجل هدفي فيورنتينا ريكاردو سابونارا في الدقيقة 48 ونيكولاس غونزاليس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

فيما سجل هدف ساسولو دومينيكو بيراردي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هكذا تستخدم روسيا "طريقة الأخشاب" لإخفاء شاحنات وقودها هكذا تستخدم روسيا "طريقة الأخشاب" لإخفاء شاحنات وقودها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط