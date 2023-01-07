هدف دانيلو يقود يوفنتوس إلى المركز الثاني

انتزع فريق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه أودينيزي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهماليوم السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فيورنتينا على ساسولو 2 - 1.
ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه دانيلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الثامن.
وفي المباراة الثانية، فاز فريق فيورنتينا على ضيفه ساسولو 2 - 1 .
وسجل هدفي فيورنتينا ريكاردو سابونارا في الدقيقة 48 ونيكولاس غونزاليس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.
فيما سجل هدف ساسولو دومينيكو بيراردي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.
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