أنشيلوتي: اللعب في السعودية رائع.. ورونالدو أسطورة ريال مدريد

أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أن لعب الفريق الملكي في السعودية يعد أمرا رائعا بالنسبة لهم وعطفا على ما عاشه في كل مرة حضر فيها، مضيفا أن البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي يعد أسطورة لأبيض مدينة مدريد.

ويواجه ريال مدريد، بطل الدوري، نادي فالنسيا، وصيف الكأس، في أولى مباريات كأس السوبر الإسبانية في دور نصف النهائي يوم الأربعاء في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض على أن تلعب يوم الخميس المواجهة الثانية بين برشلونة، وصيف الدوري، وريال بيتيس، بطل الكأس.

مادة اعلانية

وكشف أنشيلوتي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: الفريق متحفز ولدينا الرغبة فالتنافس الموسم الماضي منحنا شياء كثيرة وكان انتصارا رائعا نأمل إعادته مجددا، ونستخدم مقاطع الفيديو كثيرا للاستعداد لبطولة كان وقت الإعداد لها قصيرا لكن من المؤكد أن الفريق سيكون جاهزا للعب 100% يوم الأربعاء.

وأضاف: فريق فالنسيا واضح ويركز على القوة يجب علينا أن نحافظ على الكرة بشكل جيد وأن ندافع جيدا وهو ما لم نفعله أمام فياريال، أحيانا ننسى بأن علينا الدفاع ككتلة لكننا العام الماضي كنا كتلة واحدة في الخلف وهذا ما جعل الفريق يظهر الجودة في أفراده.

وأوضح حول اللعب في السعودية: لعب كأس السوبر السعودية هنا أمر رائع بسبب التجربة التي عشناها هنا وعن رونالدو أرى أنه تعاقد مذهل ونتمنى له التوفيق هو أسطورتنا في النادي مثل بيل الذي أعلن اعتزاله وسيبقون في قلوب مشجعي ريال مدريد.

ولدى سؤاله عن ركلات الترجيح قال: لا نتدرب كثيرا على ركلات الترجيح فاللاعبون يقومون بتسديدها من أنفسهم عند نهاية كل حصة. وأحيانا يكون صعبا اختيار المسددون الخمسة لذلك أرى أنه أمر مستحيل أن يتم خلق لحظة مشابهة للحظة الترجيحيات الفعلية.

وعن علاقته بغاتوزو مدرب فالنسيا: عشت لحظات سعيدة مع غاتوزو وفزنا بكأس دوري أبطال أوروبا لكن العلاقة لم تكن في أفضل حال لاحقا فقد حدثب بيننا مشاكل شخصية ولا أود الحديث عنها. هناك العديد من المدربين القادمين من ميلان وفريق غاتوزو شرس وهويته واضحة.

وأكد أنشيلوتي أن السداسية لا تعد هدفا للفريق: بشأن السداسية فيجب علينا القتال عليها جميعا ونحن قريبون من تحقيق واحدة الآن.. والسداسية ليست هدف الهدف الآن هي كأس السوبر. تألمنا بسبب ما حدث أمام فياريال ولكن يجب علينا أن نرى كيف ستكون ردة فعل الفريق في كأس السوبر التي تعد اختبارا مهما.

وحول المشاركة بقائمة أساسية تخلو من الإسبان: كانت صدفة ألا يشارك لاعب إسباني في قائمة ريال مدريد الأساسية الماضية وهذا دليل أن الريال فريق يملك لاعبين من دول كثيرة ومحبوب في العالم ... لدينا إسبان في الفئات السنية ونحن أكثر فريق تخرج فيه لاعبون إسبان في الدوري الإسباني.. هي صدفة فقط.