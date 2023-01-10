باريس سان جيرمان يعتزم تجديد عقد ميسي

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كشفت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اقترب من تمديد عقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، دخل النادي الفرنسي في مفاوضات مع ليونيل ميسي من أجل تمديد العقد الذي ينتهي يونيو المقبل، وأضاف التقرير: سيستغرق الأمر بضعة أسابيع، لكن يعتزم باريس سان جيرمان وميسي التوقيع، وسيصل خورخي، والد ووكيل ميسي، إلى باريس في الأسابيع المقبلة.
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ولفتت "ماركا" إلى أن الاقتراح الذي قدمه باريس سان جيرمان إلى ميسي يستحيل رفضه، إضافة إلى أن النجم الأرجنتيني يرغب في مواصلة اللعب للنادي الفرنسي، وسيعمل النادي على زيادة راتب ميسي الحالي "30 مليون يورو"، لاسيما بعد تحقيقه لقب كأس العالم 2022.
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