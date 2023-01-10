ريال مدريد يلاقي فالنسيا في افتتاح السوبر الإسباني بالرياض

تنطلق يوم الأربعاء منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها السعودية للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة أربعة أندية ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وستبدأ أولى منافسات كأس السوبر الإسباني، يوم الأربعاء، بمباراة يخوضها فريق ريال مدريد ضد فريق فالنسيا، فيما سيشهد اليوم التالي، الخميس، مواجهة تجمع فريق برشلونة ضد نظيره ريال بيتيس، على أن تلعب المباراة النهائية للكأس يوم الأحد المقبل.

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ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حاملًا للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، فيما يتواجد برشلونة بصفته الوصيف، أما مشاركة ريال بيتيس فتأتي نظير حصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له.

وكانت فرق ريال مدريد، وفالنسيا وريال بيتيس قد وصلت في وقت متأخر من يوم الاثنين عبر مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، استعداداً لخوض غمار هذه البطولة، على أن يصل الفريق الرابع برشلونة مساء الثلاثاء.

واستضافت السعودية البطولة لأول مرة عام 2020، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه أتلتيكو مدريد في جدة، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت بتواجد أربعة فرق في شهر يناير عام 2022، وتوّج بلقبها كذلك فريق ريال مدريد، بعد فوزه على منافسه أتلتيك بلباو.