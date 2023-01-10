غوارديولا: الفوز بكأس الرابطة لن يغير حياتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن حياته لن تتغير إذا أصبح أكثر مدرب حصدا لألقاب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، مؤكدا أن المجد سيعود للاعبيه إذا أضافوا لقبا آخر في هذه البطولة إلى حصيلتهم.



ويلتقي سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثامبتون في دور الثمانية لكأس الرابطة غدا الأربعاء ويأمل في الفوز بهذه المسابقة للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم.



ويتساوى غوارديولا حاليا مع أليكس فيرغسون وجوزيه مورينيو وبرايان كلوف بأربعة ألقاب لكل منهم في كأس الرابطة. ويطارد المدرب الإسباني لقبه الكبير العاشر في سبع سنوات مع سيتي.



وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء ردا على سؤال عما إذا كان يهتم بتسجيل الأرقام القياسية: بالتأكيد لا.



وأضاف: نريد الفوز بها لكن لن تتغير حياتي بحصولي على ألقاب في هذه المسابقة أكثر من السير أليكس. الأمر نفسه مع برايان كلوف والسير أليكس. نحاول أن نبذل قصارى جهدنا وفي الموسم الماضي خرجنا مبكرا أمام وست هام يونايتد لكننا كنا رائعين. لا يتعلق الأمر بالألقاب فقط. يتعلق بالأشياء الرائعة التي نقوم بها وطريقة اللعب والأداء والحفاظ على جودة الفريق العالية لسنوات طويلة. قلت مرارا إن النجاح يعود للاعبين.



وانتقد غوارديولا بشدة لاعب الوسط كالفن فيليبس في الأسابيع الأخيرة قائلا إن اللاعب البالغ من العمر "27 عاما" يعاني من زيادة في الوزن منذ عودته من كأس العالم مع منتخب إنجلترا.



لكن مع اقتراب قمة مانشستر أمام يونايتد مطلع الأسبوع المقبل يفكر المدرب الإسباني في منح فيليبس فرصة أخرى.



وأضاف: إنه جاهز دائما. بالطبع، كان بحاجة لبعض الوقت ولتحسين بعض الجوانب لكنه بات جاهزا ونحن سعداء بذلك. علينا أن نرى ما إذا كان سيشارك أساسيا لكني أعتقد أنه لاعب ذكي وهي من صفات لاعبي الوسط. نشأ في ليدز يونايتد مع مارسيلو بيلسا حيث الالتزام في كل مران وكل مباراة.

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