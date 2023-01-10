قائد فالنسيا: حلمي الفوز بكأس السوبر الإسبانية

كشف خوسيه غايا قائد فريق فالنسيا أنه يحلم بالفوز ببطولة كأس السوبر الإسبانية قبل يوم من مواجهة نادي ريال مدريد في نصف نهائي البطولة المقامة في مدينة الرياض السعودية.
وأوضح غايا في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: نواجه ريال مدريد بكل النوايا ونأمل أن نحبط ريال مدريد واللعب في النهائي وأنا دائما أتطلع للعب أمامهم وستكون مواجهة صعبة لذلك يجب أن نلعب بأفضل ما لدينا حتى النهاية. مباراة مدريد بعد خسارتي فياريال وقادش سنحاول أن نجعلها نقطة تحول خاصة أن الخسارتين كانتا مؤلمتين وسنواجههم بهدف الفوز فقط لأن لعب النهائي سيكون خاصا جدا.
وأضاف غايا: أتذكر كيف اكتسحنا ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسبانية الماضية كانوا أفضل منا ولم نكن على قدر البطولة، هذه المرة لن تكون مثل تلك سنقدم كل ما لدينا وسنجعلها صعبة على المنافس وحلمي أن نفوز على ريال مدريد والوصول للنهائي وتحقيق البطولة.
وزاد الظهير الأيسر: 3 لاعبين يتبقون منذ آخر مواجهة جمعتنا بريال مدريد في البطولة نفسها وهو أمر غير صحي للفريق وكنت أتمنى أن يكون هناك أكثر من 3 فقط.
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