كأس السوبر الإسبانية في السعودية.. بطولة يحبها الريال وفالفيردي

يتفاءل نادي ريال مدريد الإسباني ولاعبه الأوروغوياني فيديركيو فالفيردي عندما يلعب في السعودية، بعد أن سبق له تحقيق نسختي 2019 و2021 من بطولة كأس السوبر الإسبانية التي يفتتحها يوم الأربعاء بمواجهة فالنسيا في نصف النهائي.

ويلعب الفريق الملقب بالملكي أمام فالنسيا للمرة الثانية ضمن البطولة نفسها، إذ انتهت مباراتهما الأولى في يناير من 2020 بخسارة الفريق المسمى بالخفافيش بثلاثية لهدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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وتعود المرة الأولى التي لعب فيها ريال مدريد ضمن البطولة المقامة في السعودية إلى عام 2020 حينها بدأ الريال مبارياته بمواجهة فالنسيا ولا ينسى مشجعوه الهدف الأول الذي أتى مباشرة عن طريق ركلة ركنية سددها الألماني توني كروس قبل أن يستغل الريال توهان لاعبي الخصم ويحرز هدفين إضافيين.

هدف كروس من ركلة ركنية

وفي نهائي تلك النسخة وبعد أن أقصى أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة في مباراة تسببت بإقالة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني، سجل الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لقطة ستظل عالقة في أذهان مشجي الريال عندما قرر عرقلة ألفارو موراتا مهاجم الجار المدريدي وحرمانه من تسجيل هدف قاتل لتشهر في وجهه البطاقة الحمراء وتصل المباراة إلى ركلات الترجيح التي توجت الأبيض بالبطولة لتكون لحظة طرده سببا رئيسيا في تحقيق البطولة.

تدخل فالفيردي التاريخي

وفي النسخة الماضية من البطولة، اصطدم ريال مدريد بغريمه الأزلي برشلونة وفي مباراة ملحمية أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض في دور نصف النهائي إذ تقدم بالنتيجة مرتين قبل أن يعادله برشلونة في كلتيهما ليسجل بطل النسخة السابقة فالفيردي هدف الفوز ويقصي برشلونة.

تتويج الريال بالنسخة الماضية

وفي نهائي النسخة السابقة لم يمنح ريال مدريد نادي أتلتيك بلباو فرصة في اللقاء بعد أن سجل ثنائية بتوقيع لوكا مودريتش وكريم بنزيمة ليحقق لقبه الثاني في ملاعب السعودية.