كورتوا: نلعب على أرضنا في السعودية

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أن اللعب في الملاعب السعودية يشبه اللعب في سانتياغو برنابيو ملعب الفريق الأول بسبب عدد الجماهير الكبير.

وكشف كورتوا حول العودة إلى الملاعب السعودية قائلا: أتذكر عندما أتينا إلى السعودية آخر مرة لم تكن هناك جماهير كثيرة بسبب وباء كورونا، ولكن ظهرت قمصان بيضاء كثيرة لذلك نأمل الفوز من أجل هذه الجماهير، ودائما نسعد بالتواجد هنا نشعر بأنه مرحب بنا لدينا جماهير كثيرة ورأينا ذلك في كل مرة أتينا إلى هنا بالنسبة لنا كأننا نلعب على أرضنا ومباراة فالنسيا ستكون صعبة لأنهم يملكون مدربا رائعا.

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وحول تعاقد النصر السعودي مع رونالدو قال: انتقال كرستيانو يؤكد بأن السعودية تعمل على تحسين الرياضة ككل، ولقد رأينا الأمر في عدة مناسبات وأحداث رياضية، ففي كأس العالم هزموا الأرجنتين وكان قرار رونالدو القدوم إلى هنا ولقد تعاقدوا معه من أجل الفوز بالدوري.

وأضاف كورتوا حول أدوار حارس المرمى: في كرة القدم الحديثة من النادر ألا يكون لحارس المرمى دور بارز خاصة إذا كان الفريق يلعب بأسلوب هجومي ومن مساوئ أن تكون فريقا ذا جودة هو أن مرماك يتعرض للخطر دائما ورأينا ذلك أمام بلد الوليد وأصبحنا نستقبل أهدافا أكثر بقليل لذلك يجب علينا حد الفرص التي نستقبلها.

وأكد كورتوا أن الفريق يعمل على الفوز بكأس السوبر قائلا: يجب علنيا بدء المباراة بشكل جيد لكنها ستكون صعبة أمام خصم رائع، ويجب أن نفوز وبعدها سنرى كيف يكون النهائي وهي فرصة جديدة لفوز بكأس جديدة تضاف إلى خزائن وتاريخ ريال مدريد.. ومن الهم أن ننتصر بعد خسارتنا السابقة.